版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 21日 星期五 09:03 BJT

〔表格〕9月15日止当周外资在日本股市连续第二周买超

路透东京9月21日电---日本财务省周五公布的资本流动数据显示,外资连续第二周买超日本股票,之前两周为卖超.

外资在9月15日当周买超日本股票604亿日圆,之前一周为买超659亿日圆.

外资亦买超5,217亿日圆日本债券,此前一周为买超2,656亿日圆.

下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆:

外资在日本投资:

股市 债市 货币市场

9月9-15日 +60.4 +521.7 -673.1

9月2-8日 +65.9 +265.6r +848.7r

日本在海外投资:

股市 债市 货币市场

9月9-15日 -289.4 +64.4 +10.4

9月2-8日 -76.9 +787.0r +24.7 (完)

浏览日本数据相关新闻,请点选[ECI-JP-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

--编译 肖群英; 审校 郑茵

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐