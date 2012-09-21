〔表格〕9月15日止当周外资在日本股市连续第二周买超

标题新闻：新西兰1月经季调制造业PMI较上月跌2.6点，至两年最低51.6-新西兰央行/新西兰商会
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路透东京9月21日电---日本财务省周五公布的资本流动数据显示,外资连续第二周买超日本股票,之前两周为卖超.
外资在9月15日当周买超日本股票604亿日圆,之前一周为买超659亿日圆.
外资亦买超5,217亿日圆日本债券,此前一周为买超2,656亿日圆.
下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆:
外资在日本投资:
股市 债市 货币市场
9月9-15日 +60.4 +521.7 -673.1
9月2-8日 +65.9 +265.6r +848.7r
日本在海外投资:
股市 债市 货币市场
9月9-15日 -289.4 +64.4 +10.4
9月2-8日 -76.9 +787.0r +24.7 (完)
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--编译 肖群英; 审校 郑茵
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路透纽约2月16日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，录得逾两周来的最大单日跌幅，因美债收益率下降，及美国联邦储备理事会(FED/美联储)下次升息时机存不确定性。