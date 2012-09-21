《中国报摘》--其他报纸重要消息9月21日

--中国保险监督管理委员会下发相关说明称,股权和不动产投资中，属于财务性的,按照规定报备,而控股性投资要报监管部门核准.

--据不完全统计,今年以来先后有广西、宁波、宁夏等至少15个省区市政府与中国银行间交易商协会签署合作备忘录,借助银行间市场,为当地重点企业和项目,以及中小企业直接债务融资提供便利.