《中国报摘》--其他报纸重要消息9月21日

标题新闻：新西兰1月经季调制造业PMI较上月跌2.6点，至两年最低51.6-新西兰央行/新西兰商会
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**上海证券报**
--中国保险监督管理委员会下发相关说明称,股权和不动产投资中，属于财务性的,按照规定报备,而控股性投资要报监管部门核准.
--10月1日起中国取消海关监管手续费.10月1日至12月31日期间，对所有出入境货物、运输工具、集装箱及其他法定检验检疫物免收出入境检验检疫费.这些举措可减轻外贸企业负担约35亿元人民币.
**第一财经日报**
--据不完全统计,今年以来先后有广西、宁波、宁夏等至少15个省区市政府与中国银行间交易商协会签署合作备忘录,借助银行间市场,为当地重点企业和项目,以及中小企业直接债务融资提供便利.
**21世纪经济报导**
--据统计,今年以来,包括浙江、广东、重庆、厦门、海南等地放宽了小贷公司的融资渠道,其中包括允许通过回购方式开展信贷资产转让业务.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 刘昕; 审校 黄凯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
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路透纽约2月16日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，录得逾两周来的最大单日跌幅，因美债收益率下降，及美国联邦储备理事会(FED/美联储)下次升息时机存不确定性。