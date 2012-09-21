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亚洲 | 2012年 9月 21日 星期五 08:55 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息9月21日

**上海证券报**

--中国保险监督管理委员会下发相关说明称,股权和不动产投资中，属于财务性的,按照规定报备,而控股性投资要报监管部门核准.

--10月1日起中国取消海关监管手续费.10月1日至12月31日期间，对所有出入境货物、运输工具、集装箱及其他法定检验检疫物免收出入境检验检疫费.这些举措可减轻外贸企业负担约35亿元人民币.

**第一财经日报**

--据不完全统计,今年以来先后有广西、宁波、宁夏等至少15个省区市政府与中国银行间交易商协会签署合作备忘录,借助银行间市场,为当地重点企业和项目,以及中小企业直接债务融资提供便利.

**21世纪经济报导**

--据统计,今年以来,包括浙江、广东、重庆、厦门、海南等地放宽了小贷公司的融资渠道,其中包括允许通过回购方式开展信贷资产转让业务.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 刘昕; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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