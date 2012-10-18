敬告客户:汇丰中国制造业和服务业PMI发布时间10月起提前至北京时间9:45****

台湾汇市：台币早盘小贬，随亚币走弱且外资小幅汇出
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
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汇丰(HSBC)决定自10月起,将中国制造业和服务业采购经理人指数(PMI)发布时间提前至数据公布当日北京时间09:45(0145GMT).
此前原本为北京时间10:30(0230GMT)发布.
汇丰定于10月24日(周三)公布中国10月制造业PMI初值.
您可点击[CN-MCE|ECI-PMI-CMN]浏览中国PMI数据相关报导。
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路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
路透东京2月21日 - 消息人士称，日本东芝希望通过出售闪存芯片业务多数股权，筹资至少1万亿日圆(88亿美元)，以作为应对未来新的财务问题的缓冲。