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亚洲 | 2012年 10月 19日 星期五 07:41 BJT

****敬告客户:汇丰中国制造业和服务业PMI发布时间10月起提前至北京时间9:45****

亲爱的客户,您好:

汇丰(HSBC)决定自10月起,将中国制造业和服务业采购经理人指数(PMI)发布时间提前至数据公布当日北京时间09:45(0145GMT).

此前原本为北京时间10:30(0230GMT)发布.

汇丰定于10月24日(周三)公布中国10月制造业PMI初值.

您可点击[CN-MCE|ECI-PMI-CMN]浏览中国PMI数据相关报导。

如有疑问,欢迎致电+86-10-66271282 (联系人 乔艳红)。(完)

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