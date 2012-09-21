〔欧洲金融〕欧洲央行购债计划缓和市场紧张状况,但风险仍在-ESRB

路透法兰克福9月20日电---欧洲系统风险委员会(ESRB)周四表示,欧洲央行(ECB)决定推出规模可能无限的购买公债计划,帮助缓解了金融市场的紧张状况.

欧洲系统风险委员会还表示,市场仍容易受到政策与实施问题,以及市场进一步分割的影响.

欧洲系统风险委员会在一份声明中表示,自6月会议以来,"金融市场紧张程度已经有所减弱,亦是由于欧洲央行近期所采取的决策."此外,为了重塑市场信心,贯彻已经达成共识的举措至关重要.

"首要的是,各国政府需整固财政,以可靠和可持续的方式来贯彻结构性改革."(完)