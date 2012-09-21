〔欧洲金融〕欧洲央行购债计划缓和市场紧张状况,但风险仍在-ESRB

欧元债市：西班牙和意大利公债收益率下跌，因欧洲央行暗示调整购债条款
路透伦敦2月16日 - 投资者周四买入意大利和西班牙等高负债欧元区国家的公债，此前欧洲央行对因应市场状况转变，调整购买各国债券的比例持开放态度。
路透法兰克福9月20日电---欧洲系统风险委员会(ESRB)周四表示,欧洲央行(ECB)决定推出规模可能无限的购买公债计划,帮助缓解了金融市场的紧张状况.
欧洲系统风险委员会还表示,市场仍容易受到政策与实施问题,以及市场进一步分割的影响.
欧洲系统风险委员会在一份声明中表示,自6月会议以来,"金融市场紧张程度已经有所减弱,亦是由于欧洲央行近期所采取的决策."此外,为了重塑市场信心,贯彻已经达成共识的举措至关重要.
"首要的是,各国政府需整固财政,以可靠和可持续的方式来贯彻结构性改革."(完)
--编译 洪曦;审校 张涛
路透伦敦2月16日 - 投资者周四买入意大利和西班牙等高负债欧元区国家的公债，此前欧洲央行对因应市场状况转变，调整购买各国债券的比例持开放态度。
1615 GMT，兰特兑美元下跌0.43%，报12.9800兰特，随着美元收复部分失地，兰特从盘中高位12.9000有所回落。
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