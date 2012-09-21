〔德国经济〕2013大选年的失业率将会上升,终结三年下滑态势--研究

欧元债市：西班牙和意大利公债收益率下跌，因欧洲央行暗示调整购债条款
路透伦敦2月16日 - 投资者周四买入意大利和西班牙等高负债欧元区国家的公债，此前欧洲央行对因应市场状况转变，调整购买各国债券的比例持开放态度。
路透柏林9月20日电---周四公布的一项研究显示,2013年德国失业率将上升,结束三年的下滑态势,这给在野党攻击谋求第三个任期的德国总理梅克尔提供了有利的竞选武器.
德国联邦劳工局旗下智库劳工市场研究所(Institute for Labour Market Research;IAB)估计,随着欧债危机逐渐消耗德国成长动能,明年该国平均失业人数将增加约4万至294万,而2012年为减少约8万.
研究报告称,由于移民涌入促使更多人进入劳动力市场,明年就业人数将增加20万.
德国8月失业率连续第五个月上升,不过仍接近两德统一后的低位.联邦劳工局承认,尽管德国一直是欧洲最具韧性的就业市场之一,但经济增长持续放缓已开始损及就业市场.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
路透伦敦2月16日 - 投资者周四买入意大利和西班牙等高负债欧元区国家的公债，此前欧洲央行对因应市场状况转变，调整购买各国债券的比例持开放态度。
1615 GMT，兰特兑美元下跌0.43%，报12.9800兰特，随着美元收复部分失地，兰特从盘中高位12.9000有所回落。
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