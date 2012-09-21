〔表格〕中国8月铀进出口分项数据

路透北京9月21日电---以下是中国海关公布的8月天然铀及U235浓缩铀进出口分项数据一览表（单位均为千克） 8月 同比% 美元/千克 年初迄今 同比% 进口: 天然铀及其化合物等 828,482,000 -36.27 0.12 2,806,768,000 -64.13 原产地: 澳大利亚 828,482,000 - 0.12 1,193,304,000 507.54 哈萨克斯坦 - -100 - 1,323,457,000 -80.46 乌兹别克斯坦 - - - 290,007,000 118.51 U235浓缩铀、鈈及其化合物等 105,153,000 29.25 0.76 257,489,000 -55.53 原产地: 俄罗斯联邦 105,153,000 29.25 0.76 233,468,000 -59.68 英国 - - - 24,021,000 - 8月 同比% 美元/千克 年初迄今 同比% 出口: U235浓缩铀、鈈及其化合物等 0 -100 0 0 -100 目的地: 浏览各种表格请分别点选：能源[O/CHINACN] 金属[M/CHINACN] 农产品[G/CHINACN] 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.