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货币新闻 | 2012年 9月 21日 星期五 14:31 BJT

〔表格〕中国8月精炼铜、原铝及未锻压镍等基本金属商品进出口数据一览

路透北京9月21日电---以下为中国海关最新公布的中国8月精炼铜、原铝等基本金属商品进出口数据一览（单位均为吨):
                                8月         同比%      美元/吨          年初迄今        同比%
 进口:
精炼铜                       251,008         6.58      7,649.64        2,387,308        57.71
原铝                          61,309       423.67      2,085.44          402,400       205.37
未锻压镍(精炼镍+合金)         12,183       -29.28     16,518.52           97,260       -28.24
精炼铅                           615       138.13      1,975.17            5,214         4.27
精炼锌                        50,671        89.88      1,915.06          302,092        43.58
锌合金                        12,666        -3.18      2,193.75           89,962       -10.38
精炼锡+锡合金                  3,083        92.52     18,971.81           20,476       156.56

 出口:
精炼铜                         1,707       267.95      7,734.05          206,773        36.93
原铝                           8,977       370.72      2,210.13           83,475        58.15
精炼铅                            74    28,911.76      1,871.76            1,296       -77.45
精炼锌                             -         -100             -            5,795       -85.58
未锻压镍(精炼镍+合金)          2,285       -17.16     17,548.17           21,538       -16.95
精炼锡+锡合金                      0       -96.71             0            1,200        23.16

  浏览各种表格请分别点选：能源[O/CHINACN]  金属[M/CHINACN] 农产品[G/CHINACN]
  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.

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