〔表格〕中国8月精炼铜、原铝及未锻压镍等基本金属商品进出口数据一览

芝加哥期市：CBOT大豆下跌1.7%，因巴西收割推进
今日CBOT大豆预估成交量为242,509口，豆粕为116,063口，豆油为137,254口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透北京9月21日电---以下为中国海关最新公布的中国8月精炼铜、原铝等基本金属商品进出口数据一览（单位均为吨): 8月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 精炼铜 251,008 6.58 7,649.64 2,387,308 57.71 原铝 61,309 423.67 2,085.44 402,400 205.37 未锻压镍(精炼镍+合金) 12,183 -29.28 16,518.52 97,260 -28.24 精炼铅 615 138.13 1,975.17 5,214 4.27 精炼锌 50,671 89.88 1,915.06 302,092 43.58 锌合金 12,666 -3.18 2,193.75 89,962 -10.38 精炼锡+锡合金 3,083 92.52 18,971.81 20,476 156.56 出口: 精炼铜 1,707 267.95 7,734.05 206,773 36.93 原铝 8,977 370.72 2,210.13 83,475 58.15 精炼铅 74 28,911.76 1,871.76 1,296 -77.45 精炼锌 - -100 - 5,795 -85.58 未锻压镍(精炼镍+合金) 2,285 -17.16 17,548.17 21,538 -16.95 精炼锡+锡合金 0 -96.71 0 1,200 23.16 浏览各种表格请分别点选：能源[O/CHINACN] 金属[M/CHINACN] 农产品[G/CHINACN] 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.
今日CBOT大豆预估成交量为242,509口，豆粕为116,063口，豆油为137,254口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
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