〔英国经济〕英国央行总裁称欧元区形势威胁到英国的缓慢复苏

路透伦敦9月20日电---英国央行总裁金恩周四接受了任职近10年以来的首次电视直播专访,就英国与世界经济发表了他标志性的悲观评估,并警告欧元区仍存在瓦解风险.

金恩说,经济恢复正常需要一段漫长的时间,英国当前最重要的任务是改革银行业监管,以降低未来发生危机的可能性.现在距离2008年爆发金融危机已有四年.

"我们开始见到一些缓慢复苏的迹象,但未来的复苏势必迟缓.在一场银行业危机过后,你无法指望很快恢复正常,我想恐怕需要很长的时间."金恩对英国电视台Channel 4 News表示.

鉴于这种形势,英国政府如果实现不了一项关键的债务削减目标或许也是"可以接受的",他补充说.

英国央行正在实施一项为期四个月的500亿英镑公债购买计划,旨在提振英国经济中的需求.多数分析师预计央行11月会再批准500亿英镑,使整个资产购买规模达到4,250亿英镑.

金恩未直接谈及11月可能作何决策,只是坚称资产购买计划仍然有效果,且英国央行也在致力于压低通胀.英国的通胀率自2009年12月以来就一直高于央行2%的目标值.(完)