iPhone 5全球发售,"果粉"为之疯狂

标题新闻：新西兰1月经季调制造业PMI较上月跌2.6点，至两年最低51.6-新西兰央行/新西兰商会
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(本文由路透中文网编译提供)
路透悉尼/旧金山9月21日电---苹果(AAPL.O)iPhone 5周五在全球正式发售，苹果迷排起长龙等着抢购。
iPhone 5率先在澳洲发售，店铺于当地时间8:00（2200GMT）开门营业。在店铺外排队的估计有600人，每人限购两支iPhone 5。
20岁的James Vohradsky是名学生，他说：“我觉得要是我把它（现在用的苹果手机）落在了家里，我就会难受。我得开车回去取手机，否则这一天都别扭。”他跟妹妹在这已经排了17个小时的队。
但他说，iPhone 5没有安装手机支付芯片“不够给力”。
iPhone是苹果利润率最高的产品，占其年度营收的一半。苹果表示将于周五在美国、法国、德国和英国等市场推出，9月28日将在另外22个国家推出。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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路透纽约2月16日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，录得逾两周来的最大单日跌幅，因美债收益率下降，及美国联邦储备理事会(FED/美联储)下次升息时机存不确定性。