〔路透基点〕中海油已定下50-60亿美元融资案候选银行名单

路透香港9月21日电---汤森路透旗下基点援引消息人士报导,全球市值最高的能源开发商-中国海洋石油有限公司已定下参与公司50-60亿美元融资案的候选银行名单,至少有10家银行入选.此案旨在为中海油对加拿大Nexen的151亿美元收购案提供资金支持.

消息称,名单包括顾问行花旗和数家中资银行.

消息人士表示,据闻价格在120个基点左右.

一如此前报导,花旗是中海油的两家并购顾问之一.另一家是满地可银行(BMO).

消息人士称,这笔融资期限料为一年.

消息人士还透露,自从7月底收购的消息传出后,中海油收到了来自超过30家银行的多份提案.其中大部分是有关过桥贷款的方案,期限在12个月到两年.

另一消息人士称,中海油不希望筹资规模超过50-60亿美元,这样可以维持评级不受影响.穆迪/标普/惠誉给予中海油的评级为Aa3/AA-/A+.

中海油起初也同时在国内向中资银行筹措数十亿美元资金,但消息人士称这方面安排或许有变.中海油接洽了中国银行、国家开发银行、中国工商银行和中国进出口银行.[ID:nSB1695490].

消息人士补充称,这些贷款可能以俱乐部贷款、银团贷款或债券形式筹集.一位消息人士表示,中海油原先透露,相较一大笔银团贷款,更倾向于签订多笔双边贷款.

此外,加拿大总理哈珀于9月6日表示,加拿大将非常仔细地研究中海油收购案,因交易规模庞大,并且中海油是中国国有企业.

根据加拿大投资法规定,加政府需要审核该交易,判断是否会给加拿大带来净利益.路透报导称,保守党政府部分人士,对于中国企业收购加拿大资产一事感到不安.(完)