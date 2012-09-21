〔基金产业〕组合式基金领域将出现更多并购--安本资本

路透伦敦9月20日电---安本资产管理公司(ADN.L)称,组合式基金行业将涌现更多整合潮,在资产缩水和成本上升的情况下,资产管理规模不足30亿美元的基金公司面临生存危机.

组合式基金(fund of funds)曾经是对冲基金的快速资金来源,如今因为收费高和回报低受到诸多批评,声望受创.组合式基金普遍招募业内最佳的经理人管理基金,通过持有一篮子基金来降低风险.

总规模6,270亿美元的组合式基金中,很多还没有从金融危机引发的赎回潮中完全恢复元气,业内因此涌现一波大鱼吃小鱼,弱肉强食的交易潮.

周三,美国K2 Advisors成为最近一家出售公司的基金,此前Franklin Resources(BEN.N)表示将买入其多数股权.

此前,私募股权投资集团KKR(KKR.N)在6月收购了Prisma Capital Partners,Man Group(EMG.L)则在5月买下FRM.

安本的对冲基金全球主管Andrew McCaffery接受路透访问时表示,"很多业务已经做了好多年,一直很成功,收入一直很好,但现在业绩不行了,但高水位线还在那儿."

这里的高水位线指的是业绩达到一定水平,这些投资者才可以开始向客户收取绩效费.McCaffery所说的情况是,很多基金的业绩还没有恢复到有资格收取绩效费的水平.(完)