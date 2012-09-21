《全球矿业焦点》煤炭、铁矿石价格大跌掀起亚洲矿业资产处置浪潮

路透墨尔本/雅加达9月21日电---矿业低迷景气从澳洲蔓延至印尼之际,铁矿石与煤炭价格下跌引发行业地震,掀起一波资产处置浪潮,可能一改今年以来矿业并购交易清淡的格局.

投资银行家与法律人士表示,手握重金的日本、韩国和中国买家正在等待逢低买进的时机,尤其是在煤炭行业.

"整体而言,我们看到精明买主现在进入煤炭行业,因为他们相信已经触底."VTB Capital负责研究印尼公司及投资的主管Roger Suyama表示.

汤森路透数据显示,今年以来,亚太地区矿业并购交易总额仅为476亿美元,较上年同期下降了23%.

但近几周并购活动出现升温,为首的是泰国国家控股能源公司PTT(PTT.BK)欲以9.6亿美元求购煤矿商Sakari ResourcesSAKR.SI.

投行人士表示,煤炭吸引力格外大.亚洲的能源需求有半数以上是依赖煤炭.以中国和印度为首的亚洲国家能源需求不断提高,需要不断有供给来满足.

"我们认为,北亚国家为获取自然资源而开展的海外并购行动,将继续专注于收购矿企的大宗少数股权,同时附带长期供货(off-take)协议并参与公司治理,"德意志银行驻香港一般产业并购部门亚洲主管Mayooran Elalingham称.

"为了实现自然资源供应长期安全的国家目标,中国、日本和韩国钢铁企业及贸易公司将推动此类收购交易."

欲浏览煤炭现金成本相关图表,请点击:(link.reuters.com/qer59s)

欲浏览澳洲矿业和大宗商品价格相关图表,请点击:(link.reuters.com/xyx42t)

虽然交易顾问预计并购活动将增加,但他们对是否有大型交易正在酝酿持怀疑态度.

由于全球经济增长和大宗商品价格的近期前景黯淡,买家很难筹集足够的资金来进行大规模收购交易.他们称,买卖双方的价格预期也相差甚远.

但交易顾问称,他们预计涉及至多5-6亿美元左右的少数股权的收购交易将会增多.

一位矿业银行家表示,较小规模的股权出售至少有助于为今后更大规模资产出售或收购交易奠定估值标准.他要求匿名,因未被授权向媒体发表评论.

"北亚机构将有机会投资于印尼和澳洲的铁矿石及煤炭资产,采取股权收购的方式可能性较大,"摩根大通东南亚矿业及金属投行业务主管Paul Donnelly说.

"目前的估值对于所有者出售控股权而言并不具有足够的吸引力,但他们需要获得新资本以改善和壮大手中资产."

**中国领导层换届**

几位顾问表示,中国公司正在澳洲、印尼和加拿大搜寻价格挫跌的资产,不过中国领导层换届,以及基础设施成长前景的不确定性,正让一些公司犹豫不决.

"国内政治更迭使得中国投资者更为谨慎.因此他们寻求进行较小规模的收购,"律师行Minter Ellison的合伙人暨中国权益集团联席董事长Adam Handley表示.

他说,中国企业因此调整策略,目前他们对寻获获得控股权的热情降低.此前他们在澳洲所拥有的大型铁矿石项目遭遇时间拖延和成本超支,如中信泰富(0267.HK)投资80亿美元的Sino铁矿石项目.

律师们表示,中国公司对印尼的煤炭资产特别感兴趣,但可能遭遇竞争对手,包括俄罗斯钢铁巨头Severstal(CHMF.MM)和美国煤炭投资者PHI Group(PHIL.PK)等.

在印尼,待价而沽的资产包括PT Asmin Koalindo Tuhup的20%股权.该公司是Borneo Lumbung Energi & Metals(BORN.JK)旗下的炼焦煤部门,交易价值可能高达5亿美元.

另外,参与交易的银行人士称,中型煤矿商Toba Bara Sejahtera(TOBA.JK)准备向一策略伙伴出售20-30%的股权,为长期扩张融资.

德意志银行的Elalingham表示,印尼的矿业法令变动、外资股权限制以及未来对未加工矿石的禁令,都没有让那些有意进军印尼的企业却步.

**澳洲易受冲击**

澳洲矿企则都处于潜沉状态,从矿业巨头必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)到新崛起的铁矿石生产商均是如此.这些企业纷纷暂时搁置项目,并削减高成本矿场的产量,来应对铁矿石和煤价下跌局面,同时也在考虑出售资产.

尽管铁矿石价格已经从9月初的低位每吨86美元反弹,但距离今年的高点150美元左右仍低了27%.那些业务只限于出售铁矿石的企业,例如全球第四大铁矿石商Fortescue Metals Group(FMG.AX),尤其容易受冲击.

"虽然进度缓慢,肯定仍会有交易完成,但可能是规模较小的并购...不过情势实在太不确定,以致大型矿业并购案现在无法出现,""香港一位未具名的银行人士表示.(完)