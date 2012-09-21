印度爆发全国性罢工,抗议经济改革

(本文由路透中文网编译提供)

路透布巴内什瓦尔/新德里9月20日电---周四印度许多城市的学校、商家和政府办公室关闭，因该国爆发针对经济改革的全国性罢工，抗议者堵塞公路和铁路。

印度主要反对党印度人民党以及其他小党派发动这场全国性罢工，抗议柴油价格上调14%以及政府拟允许外国超市业者在印度投资的计划。

政府经济改革旨在刺激经济，但引发了强烈的政治反响。总理辛格的最大盟友基层国大党威胁称，除非逆转改革计划，否则将于周五退出同盟。

但印度工业联合会呼吁辛格勿屈服于压力，称改革对于经济增长至为关键。

工业联合会称为期一天的抗议，给经济造成23亿美元的损失。

该联合会未透露是如何得出该数据的，但有消息称罢工当日许多个人经营的食杂店关闭，较大型企业则给员工放假，或允许员工在家办公。小食杂店担心零售业改革会把他们挤垮。

向来熙熙攘攘的班加罗尔周四冷冷清清，商铺和办公室关闭，公共交通陷入瘫痪。但在孟买，银行和办公室仍照常运行。

许多早上搭乘公共交通的上班族滞留在火车站和汽车站，因抗议者蹲坐在铁轨上，还包围了汽车站。

抗议者Santi Barik说：“我们如果现在不抗议，中央政府会把贫困和中产家庭给毁了。”

布巴内什瓦尔的政府办公室、商家、学校和银行关闭，在其他城市也有类似情况。（完）