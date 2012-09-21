《Kemp专栏》布兰特原油暴跌的推手,到底是闪电崩盘还是行至转折点?

(本文为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp 编译 石冠兰/王兴亚/张明均

路透伦敦9月20日电---事后想来,周一油价的骤然暴跌越发不寻常,交易员、监管层和交易所都面临这样的疑问,到底是谁或什么原因导致了市场出现如此深重的跌幅.

对此的解释,从"胖手指"导致的交易操作失误,到高频电脑交易程序失控导致巨额止损单被触发,再到某个对冲基金单笔大单抛售1,000万桶原油,不一而足,尽管看似没人知道确切答案.

笼罩在衍生品交易的神秘面纱,亦使得难以重现导致布兰特原油期货在不到18:00 GMT时暴跌的事件序列.

只有市场监管者和交易所自身能接触具体交易数据,包括买家和卖家的身份,那些数据或能描述出那一连串事件.

近年来,唯一一次有合理解释的市场异动就是2010年5月6日的美国股市暴跌.由于美国证券交易委员会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)进行了长达四个多月的详细调查,才公布结论.

**异常古怪**

CFTC正在对周一油价大跌进行调查,并且与监管伦敦布兰特原油市场的英国金融服务监管局(FSA)通力合作.

美国原油期货市场运营商--芝加哥商业交易所集团(CME Group)称,油价下跌是因为"协同抛售",并非由技术故障导致.

交易布兰特原油期货合约的洲际交易所(ICE)拒绝说明,在油价暴跌期间是否见到任何异常大额指令.

不过ICE称,"在有关当局释放战略石油储备的传言出现后,在一段时间内成交量分布广泛且油价下滑.熔断机制(Circuit breakers)未被触发,市场正常运转."

若不像2010年股价暴跌那样加以详细调查,此次油价大跌的原因也许永远不会确切知道.

这样的话,将令油市参与者感到担忧,因为9月17日油价下跌同时具备闪电崩盘以及面临重要的长期转折点的特征.

当天的交易非同寻常.图表1和2展现的是9月17日及9月19日的交易情况,后者价格亦遭重挫.两天的跌幅基本相同,比较起来更为容易.

这两天油价总的波幅非常类似:分别为5.52美元和5.58美元.但在其他方面,交投活动差异巨大.

周一,价格暴跌和成交量骤增集中在1750-1810GMT的20分钟内,其中在1755GMT短短60秒之内的成交量就高达10,000口.(参见图表1)

相比,周三大部分时间油价稳步下滑,每分钟的成交量从未超过5,000口,价格曲线未出现明显的断点.(参见图表2)

图表1:(link.reuters.com/deg72t)

图表2:(link.reuters.com/qeq72t)

尽管9月17日1800GMT前不久无疑发生了什么异常事件,但类似状况可能会更加频繁出现,因为电脑驱动的交易在成交额和做市操作中的比例越来越高.

有动因将9月17日的暴跌事件简单描述为闪电崩盘.但它们似乎又同时伴随,或者说导致了油市行至更为重要的转折点.

ICE-11月布兰特原油期货合约LCOX2从6月28日(91.35美元)至9月17日(117.02美元)稳步上涨近25.70美元或28%,此后三天累计下挫9.75美元或8.4%,似乎成为至关重要的转折点.

**闪崩剖析**

在2010年股市闪崩的报告中,SEC及CFTC的职员发现"在异常高的波动性及不断缩小的流动性下,一家大型的基础交易商(一个共同基金集团)发动了一个抛售程序,总计卖出了75,000口的E-mini合约,总值约41亿美元,以作为现有股票仓位的对冲."

"这个大型的基础交易商选择通过自动执行运算('抛售运算',Sell Algorithm)来执行这个抛售程序,这个抛售运算的程序的设计是将交易单送进2010年6月E-Mini市场,目标执行率设定是前一分钟交易量的9%,但程序中并未考量价格或时间."报告指出.

"5月6日市场已经面临压力时,这家大型交易商的抛售运算程序仅将目标放在交易量,而非价格或时间,在仅仅20分钟内极为迅速地执行此一抛售程序."

这个基础交易商的抛盘起初被多家高频交易商(HFT)及其他中介机构所吸收,造成交易量急升.但这让抛售运算程序误以为市场流动性高于实际状况,导致程序进一步加速抛售.

实际上,这家大型基础交易商抛售的速度比高频交易商及其他中介机构找到其他长期基础买家的速度来得快,最终导致其与自己交易.

"这家大型交易商使用的抛售运算程序对于成交量增加的回应,是增加向市场送出交易单的数量,尽管其已经送入市场的交易单显然尚未完全被基础买家或跨市场的套利者所吸收."

SEC/CFTC的研究突显出流动性、市场分割(market fragmentation)、单一来源的大量失误交易、以及高频交易商和其他造市者的反应等种种因素的互动关系.

**是意外还是预谋?**

本周油价下跌看来似曾相识,发生时机刚好在原油市场高度紧张的时候.

CFTC及洲际交易所(ICE)公布的仓位数据显示,9月11日之前对冲基金和其他基金经理预期价格将进一步上涨,其持有的西德克萨斯中质油及布兰特原油相关的期约和选择权多头仓位相当于4.1亿桶原油,接近纪录高位.

在此同时,白宫一直暗示可能下令释出战备储油以阻止油价上涨,并避免燃料成本上升损及经济.

9月18日,也就是闪崩之后次日,一名沙特官员表示,利雅德当局希望价格下滑,并"正努力带动油价走低".

从已经公布的数据来看,目前尚不清楚9月17日的价格崩跌到底是个意外,还是有人决定要给市场迎头痛击,在短时间内大量下单意图影响价格.

无论成因为何,这已经引发一个结清仓位的循环,并将油价压到一个更低的水准.这正中白宫下怀,但却让预期油价续涨而持有大量多头仓位的对冲基金等投资人苦不堪言.

对于市场多空双方而言,周一市场何以会如此大举转向,已经引发令人不安的多重疑问.(完)