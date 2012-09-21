〔中国货币市场〕回购利率全线走高,七天继续大涨与隔夜恢复正利差

路透上海9月21日电---中国银行间市场周五早盘质押回购加权利率CNREPO=CFXS全线走高.季末影响因素持续发酵,各家银行为应对备付需求求钱若渴,而七天回购利率继续大涨约50个基点(bp),与隔夜品种之间连续两日的利率倒挂消失,恢复正利差.

交易员称,由于对之前几次资金面紧张的局面仍"心有余悸",机构在国庆长假前大多都提前储备弹药,以防止节前面临更大的压力.

"今天还是挺紧,大行不出钱,有的大行还在借,昨天的逆回购(放量)作用也不大,"华东一银行交易员称.

央行公开市场昨日共进行了1,600亿元逆回购操作,其中七天期550亿元,中标利率持平在3.35%;28天期1,050亿元,利率亦持稳在3.60%.据此计算,本周公开市场净投放1,010亿元.[CN/MMTCN]

上述交易员并指出,三季末和国庆长假交会,银行面临的压力更大,存款搬家和节日资金备付碰头,市场流动性在下周可能面临更严峻的考验.

交易员认为,此时如果央行选择调降存款准备金率,对资金面的缓解将是立竿见影,但由于货币政策仍处谨慎观察期,央行下周可能仍会选择公开市场加力逆回购,来应对短期流动性问题.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:28 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 4.2848 4.0057 +27.91 2,277.18

七天CN7DRP=CFXS 4.4248 3.9214 +50.34 229.44

14天CN14DRP=CFXS 4.2906 3.9367 +35.39 30.80

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 4.3023 4.0130 +28.93 397.45

七天CHICNY7D=CFXS 4.4515 3.9466 +50.49 26.20

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