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货币新闻 | 2012年 9月 21日 星期五 16:41 BJT

〔表格〕英国公共部门净借款规模创下最高的8月纪录

路透伦敦9月21日电---英国国家统计局周五公布,8月政府收支数据如下:

* 8月公共部门收支盈余为95.90亿英镑,上年同期为盈余32.37亿英镑

* 8月公共部门净借款为123.62亿英镑(预估为净借款133亿英镑),上年同期为净盈余122.78亿英镑

详细数据如下(单位为10亿英镑,除特别说明外正数表示短差,负数表示盈余):

2012年8月 2012年4/8月 2011年4/8月

公共部门收支短差(PSNCR) -9.590 -69.553 -17.613

公共部门净借款(PSNB) 12.362# 23.150 35.707

# 净借款规模创下最高的8月纪录

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--编译 隋芬;审校 于春红

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