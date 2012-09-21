〔表格〕英国公共部门净借款规模创下最高的8月纪录

芝加哥期市：CBOT小麦下跌，因触及6月来最高水准后有获利了结
路透芝加哥2月16日 - 美国小麦期货周四下跌2%，收于盘中低位，因在交投最活跃的芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦合约触及近八个月高位后出现获利了结。
路透伦敦9月21日电---英国国家统计局周五公布,8月政府收支数据如下:
* 8月公共部门收支盈余为95.90亿英镑,上年同期为盈余32.37亿英镑
* 8月公共部门净借款为123.62亿英镑(预估为净借款133亿英镑),上年同期为净盈余122.78亿英镑
详细数据如下(单位为10亿英镑,除特别说明外正数表示短差,负数表示盈余):
2012年8月 2012年4/8月 2011年4/8月
公共部门收支短差(PSNCR) -9.590 -69.553 -17.613
公共部门净借款(PSNB) 12.362# 23.150 35.707
# 净借款规模创下最高的8月纪录
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--编译 隋芬;审校 于春红
路透芝加哥2月16日 - 美国小麦期货周四下跌2%，收于盘中低位，因在交投最活跃的芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦合约触及近八个月高位后出现获利了结。
路透芝加哥2月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四下跌1.5%，因交易员在市场触及6月底以来最高价格后锁定利润。
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