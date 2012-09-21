〔中国互联网〕阿里巴巴集团向其云操作系统业务投资2亿美元

路透上海9月21日电---中国最大电子商务公司阿里巴巴集团近日宣布,其云操作系统(OS)业务将独立运行,归集团直接管理;此外集团将向云OS业务投资2亿美元,加强其在人才,技术和设施上的投入.

据上海证券报周五报导,阿里巴巴集团董事局主席马云致员工信中,已任命集团首席数据官陆兆禧兼任云OS业务总裁,集团首席技术官(CTO)王坚兼任云OS业务董事长及CTO职务.

阿里巴巴集团公关部相关人士已确认上述消息.云OS业务本来隶属于阿里云计算事业群,2009年起负责在移动操作系统领域的研发和市场开发,去年7月推出阿里云OS系统.

北京天宇朗通通信、海尔电子集团已先后决定采用阿里云系统搭载各自的品牌手机.而全球第四大个人电脑(PC)品牌大厂宏基(2353.TW)原本计划成为第三家采用阿里云系统的手机厂商,但宏基搭载阿里云系统的首款手机--A800智能手机上周四的发布会,因来自谷歌(GOOG.O)方面的压力而被临时取消.

阿里云方面称,谷歌方面当时通知宏基,若在其新产品上搭载阿里云操作系统,谷歌公司将会解除与其Android(安卓)产品的合作和相关技术授权.

目前全球主流的智能手机操作系统包括谷歌的安卓、苹果(AAPL.O)的iOS及微软(MSFT.O)的Windows7等.

上证报报导分析称,阿里巴巴集团最新举措表明,其未因外界施压而放弃其欲在手机操作系统上争一席之地的既有路线.此次在云OS系统配备最强的管理团队,并协同集团的研发力量和市场及财务资源,全面提速在此领域的布局.

阿里巴巴集团旗下拥有淘宝、支付宝、天猫等多个独立事业群.在最近一轮融资中,集团的估值已达400亿美元.(完)