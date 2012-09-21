〔中国债市动态〕中长端收益率下行,配置价值渐获认同有望继续走低

路透上海9月21日电---中国银行间债市周五早盘现券收益率走势出现分化.资金面紧绷继续发酵导致短端品种走势承压,而中长端配置价值渐获市场认可,收益率小幅下行.季末前最后一周流动性时点紧张将加剧,但对配置价值凸显的品种影响有限,料中长端收益率仍有一定下行空间.

交易员指出,经过前期上涨后,中长期利率债收益率水平均已达到年内高位,并且央行公开市场持续大规模投放流动性,目前资金面收紧也仅为时点现象.考虑到经济基本面仍处于中性偏弱,投资者认为中长期利率债已具备配置价值.

"虽然资金紧,但中长端甚至三年品种(收益率)都小幅下行了点,市场觉得现在的利率债尤其是中长端还是有配置价值的."上海一券商交易员称.

北京时间11:39,中国银行间市场主要质押式回购加权利率CNREPO=CFXS继续上涨,其中隔夜品种攀升至4.2857%,七天品种亦上行逾50基点(bp)至4.4254%.[CN/CN]

她并预测,虽然下周资金面紧张加剧,但是从市场本周走势来看,料对中长端影响较为有限,收益率下行之势还会延续.但她也指出,基本面未出现大幅变化,而资金面亦承压,中长端收益率也难出现大幅下行.

上海另一券商交易员认为,在信用债市场上亦存在分化情况,即经前期收益率上行后,中高等级信用债配置价值体现,而受制于供给和资金成本,低等级信用债仍面临较大压力.

二级市场上剩余期限约9.93年的国债120015券最新双边收益率tCN120015=CFXM为3.5200%/3.4700%,上日尾盘报在3.5350%/3.4850%.剩余期限约2.98年的120017券最新双边收益率tCN120017=CFXM为3.1350%/3.1050%,上日尾盘报在3.1400%/3.1100%.(完)