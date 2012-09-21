〔中国债市〕中小企业私募债票面利率逐月下滑,发行节奏亦放缓--投中

路透北京9月21日电---中国咨询机构ChinaVenture投中集团周五发布报告指出,截止9月20日,共有40只中小企业私募债完成发行,平均票面利率9.08%;不过从6月至8月,发行票面利率则呈现逐月下滑趋势.

投中集团报告并表示,中小企业私募债自今年6月8日开闸以来的发行节奏亦已逐步放缓.虽然首批中小企业私募债由于普遍资质较优且有担保增信,受到了投资者热捧,但随着发行利率回落,其被机构疯狂追捧的盛况已难再现.

"随着发行企业整体资质的下降,综合考虑到信用风险、流动性风险等风险因素,低于10%的票面利率已不足以吸引投资者的目光,"报告称.

其中,新丽传媒股份有限公司和杭州西子孚信科技有限公司甚至出现了7%的票面利率,创下了中小企业私募债发行利率的新低.

而另一方面,要让中小企业承担超过10%的发行利率,负担也是很沉重的.

因而报告呼吁,监管部门应不断完善制度、适度监管、健全评级机制度和偿付体系,从而促进中小企业私募债发展,满足更多中小企业的融资需求.

投中数据并显示,目前已完成发行的中小企业私募债总额为37.83亿元人民币,平均期限2.25年.月平均发行票面利率已从6月份的9.17%跌至8月份的8.85%.

以下为中小企业私募债发行票面利率前10名:

企业 发行日期 票面利率(%)

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12巨龙债 6月11日 13.50

12金泰02 7月10日 11.00

12浙富立 6月26日 10.50

12中欣01 6月11日 10.00

12申环01 8月29日 10.00

12太子龙 6月19日 9.99

12嘉力达 6月8日 9.99

12中欣02 6月15日 9.99

12天外债 7月18日 9.90

12信威债 6月15日 9.80

中国沪深两大证券交易所2012年5月宣布正式启动中小企业私募债业务试点工作,规定发行人暂不包括房地产企业和金融企业,发行利率不得超过同期银行贷款基准利率的三倍,期限在一年(含)以上.

欲浏览中国2012年已发行中小企业私募债一览表请点选:[ID:nSB1787662]和[ID:nSB1783218].(完)