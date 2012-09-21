〔中国货币市场〕回购利率全线走高,七天继续大涨与隔夜恢复正利差(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海9月21日电---中国银行间市场周五早盘质押回购加权利率CNREPO=CFXS全线走高.季末影响因素持续发酵,各家银行为应对备付需求求钱若渴,而七天回购利率继续大涨约50个基点(bp),与隔夜品种之间连续两日的利率倒挂消失,恢复正利差.

交易员称,由于对之前几次资金面紧张的局面仍"心有余悸",机构在国庆长假前大多都提前储备弹药,以防止节前面临更大的压力.

"今天还是挺紧,大行不出钱,有的大行还在借,昨天的逆回购(放量)作用也不大,"华东一银行交易员称.

央行公开市场昨日共进行了1,600亿元逆回购操作,其中七天期550亿元,中标利率持平在3.35%;28天期1,050亿元,利率亦持稳在3.60%.据此计算,本周公开市场净投放1,010亿元.[CN/MMTCN]

上述交易员并指出,三季末和国庆长假交会,银行面临的压力更大,存款搬家和节日资金备付碰头,市场流动性在下周可能面临更严峻的考验.

交易员认为,此时如果央行选择调降存款准备金率,对资金面的缓解将是立竿见影,但由于货币政策仍处谨慎观察期,央行下周可能仍会选择公开市场加力逆回购,来应对短期流动性问题.

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:10 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

==============================================================================

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 4.2876 4.0057 +28.19 2,627.37

七天CN7DRP=CFXS 4.4244 3.9214 +50.30 279.75

14天CN14DRP=CFXS 4.2973 3.9367 +36.06 35.56

------------------------------------------------------------------------------

人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 4.3007 4.0130 +28.77 511.41

七天CHICNY7D=CFXS 4.4402 3.9466 +49.36 46.50

------------------------------------------------------------------------------

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 3.7500 2.3800 +137.00 599.28

七天<0#CN7DRPO=SS> 6.2000 3.5000 +270.00 136.87

14天<0#CN14DRPO=SS> 3.6100 4.1500 -54.00 18.04

------------------------------------------------------------------------------

回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 4.3200 4.0600 +26.00 --

七天CN7DRPFIX=CFXS 4.4500 3.8600 +59.00 --

14天CN14DRPFIX=CFXS 4.2900 3.9700 +32.00 --

------------------------------------------------------------------------------

Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 4.2892 3.9992 +29.00 --

七天SHICNYSWD= 4.4258 3.9075 +51.83 --

三个月SHICNY3MD= 3.6686 3.6583 +1.03 --

==============================================================================(完)