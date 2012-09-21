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亚洲 | 2012年 9月 21日 星期五 13:02 BJT

《汇市简讯》美元/印度卢比走势挣扎难创新低

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* 支撑位在本周低点53.66

* 上周四/周五的缺口55.30-54.90将抑制汇价

* 若有效跌破52,可能引发更多外资卖盘

* 传闻说昨天在约57有期权障碍到期 (完)

--编译 李婷仪;审校 程琳

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