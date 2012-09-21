〔中国汇市〕人民币早盘小幅走软,受中间价跌至两周新低拖累

* 人民币小幅走低,脱离逾五个月高点

* 中间价跌破6.34元,至逾两周新低

* 本周人民币单边走强动力已显不足

路透北京9月21日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周五小幅走低,受中间价跌破6.34至逾两周新低拖累,且此前人民币连续上涨已释放了单边升值的压力,交投正逐渐向均衡方向靠近.

市场人士称,9月中旬以来的人民币从贬值向升值的预期扭转现在看来已经趋于平衡,至少不会再有很明显的升值预期,不过考虑到下周临近国庆长假,购汇备付头寸可能会相对增多.

"今天市场(美元)买气比较强烈...(美元/人民币)中间价再上新的台阶,突破了6.34,对市场情绪有一个提振."上海一大型银行交易员称,从中间价态势看,人民币想要过多升值好像比较难.

北京时间12:44,人民币兑美元即期报6.3080元,上日收报6.3038元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.3426元,上日中间价为6.3380元.此前中间价低点为9月6日的6.3439.

上述交易员称,今天人民币即期交投期间可能在6.30-6.3150之间.而下周可能购汇需求会有所增加,因为按照历史上来看,长假前购汇备付头寸比较多.

不过上海一外资行交易员称,下周仍有人民币小幅上涨动力,因国庆假日美元的carry成本会较高,交易商可能会选择结汇,或推动人民币小幅升值.

东京汇市欧元周五难以扭转颓势,之前录得逾一个月来最大单日跌幅,因一系列调查结果表明,尽管欧洲央行近期出台大胆举措希望解决债务危机,但欧元区企业活动仍然疲弱.[FRX/CN]

海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=最新报在6.4115/45,上日尾盘为6.4120.

北京时间12:47,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3129/66元,上一交易日尾盘报6.3140元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李文科; 审校 林高丽

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