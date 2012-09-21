美国将向印尼出售八架阿帕奇直升机

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿9月20日电---美国周四称，将向印尼出售八架AH-64D型阿帕奇武装直升机，以加强同该国的安全关系。

美国国务卿希拉里在同印尼外长马蒂（Marty Natalegawa）在华盛顿会谈时称，已向国会通知了这一售机意向。

希拉里称，“该协议将加强我们的全面伙伴关系，并帮助提升该地区的安全。”

奥巴马政府寻求加强同印尼的防务关系，因在经历多年伊拉克和阿富汗战争后，奥巴马政府将关注点重新转向亚太地区。

美国已加强同菲律宾和澳洲等传统盟国的军事合作，积极推动中国接受解决南中国海的多边框架。

希拉里没有透露这一协议的具体金额。阿帕奇直升机由波音(BA.N)生产，全球很多军队都在使用。

美国官员称，在两国均面临共同安全威胁之际，向印尼输送美国武器硬件将提升两国军方的合作和信息共享。（完）