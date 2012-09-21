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亚洲 | 2012年 9月 21日 星期五 13:26 BJT

《汇市简讯》英镑/澳元在1.5450/1.5600间盘整,1.5620将是重要阻力位

0516GMT

* 英镑/澳元连续第四天在1.5450/1.5600间盘整

* 波林格区间收窄暗示盘整仍将继续

* 动能研究显示信号不一

* 费波纳奇水准1.5620是关键阻力位

* 相关图表请点选:(link.reuters.com/sut72t)(完)

--编译 洪曦;审校 徐文焰

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