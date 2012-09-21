利比亚再次就美国大使遇害事件致歉

(本文由路透中文网编译提供)

路透的黎波里9月20日电---比利亚周四向到访的美国副国务卿威廉·伯恩斯就美国驻班加西领事馆遇袭事件致歉。此次事件中，美国驻利比亚大使史蒂文斯（Christopher Stevens）及另外三名美国人身亡。

伯恩斯与利比亚领导人在的黎波里举行会谈，其中包括该国新任总理沙古尔（Mustafa Abu Shagour）和国民议会主席马贾里亚夫（Mohammed Magarief）。他随后参加了为史蒂文斯及其同事举行的追悼会。

利比亚外交部一名官员称，利比亚外长哈伊勒（Ashour Bin Khayyal）代表国家向伯恩斯就发生的暴力事件致歉。

伯恩斯对记者表示，“利比亚和美国均赞同，尽快将那些制造这起悲剧的人绳之以法是绝对重要和迫切的。我们决心一起合作来完成此事。”

美国国务院一名发言人在华盛顿表示，伯恩斯敦促利比亚官员建立安全机构，以确保利比亚人及在那里工作的外交官的安全，促进民主环境和经济进步，以保护所有利比亚人的自由和权利。（完）