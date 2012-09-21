利比亚再次就美国大使遇害事件致歉

芝加哥期市：CBOT大豆下跌1.7%，因巴西收割推进
今日CBOT大豆预估成交量为242,509口，豆粕为116,063口，豆油为137,254口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
(本文由路透中文网编译提供)
路透的黎波里9月20日电---比利亚周四向到访的美国副国务卿威廉·伯恩斯就美国驻班加西领事馆遇袭事件致歉。此次事件中，美国驻利比亚大使史蒂文斯（Christopher Stevens）及另外三名美国人身亡。
伯恩斯与利比亚领导人在的黎波里举行会谈，其中包括该国新任总理沙古尔（Mustafa Abu Shagour）和国民议会主席马贾里亚夫（Mohammed Magarief）。他随后参加了为史蒂文斯及其同事举行的追悼会。
利比亚外交部一名官员称，利比亚外长哈伊勒（Ashour Bin Khayyal）代表国家向伯恩斯就发生的暴力事件致歉。
伯恩斯对记者表示，“利比亚和美国均赞同，尽快将那些制造这起悲剧的人绳之以法是绝对重要和迫切的。我们决心一起合作来完成此事。”
美国国务院一名发言人在华盛顿表示，伯恩斯敦促利比亚官员建立安全机构，以确保利比亚人及在那里工作的外交官的安全，促进民主环境和经济进步，以保护所有利比亚人的自由和权利。（完）
--编译：程芳 发稿：王燕焜
今日CBOT大豆预估成交量为242,509口，豆粕为116,063口，豆油为137,254口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透芝加哥2月16日 - 美国小麦期货周四下跌2%，收于盘中低位，因在交投最活跃的芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦合约触及近八个月高位后出现获利了结。
路透芝加哥2月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四下跌1.5%，因交易员在市场触及6月底以来最高价格后锁定利润。