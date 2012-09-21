〔西班牙经济〕主权援助在望,西班牙考虑改革养老金以满足条件

路透马德里9月21日电---消息人士透露,西班牙正在考虑冻结养老金与加快推进提高退休年龄的计划.目前该国正努力削减支出,以满足获得国际主权援助所需的条件.

这些措施将帮助西班牙每年至少节省40亿欧元,并等于采纳欧盟一份5月文件中所提的建议.欧元区高层消息人士说,这份文件是用来做为一项主权援助方案计划的蓝图.

西班牙现计划在15年内将退休年龄从65岁提高到67岁,消息人士称,该计划的加快推进已成定局.据悉,西班牙仍在考虑取消每年根据通胀率调整养老金的做法.(完)