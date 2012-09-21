〔西班牙经济〕主权援助在望,西班牙考虑改革养老金以满足条件

南非汇市：兰特回落，因美元在一批乐观经济数据出炉后反弹
1615 GMT，兰特兑美元下跌0.43%，报12.9800兰特，随着美元收复部分失地，兰特从盘中高位12.9000有所回落。
路透马德里9月21日电---消息人士透露,西班牙正在考虑冻结养老金与加快推进提高退休年龄的计划.目前该国正努力削减支出,以满足获得国际主权援助所需的条件.
这些措施将帮助西班牙每年至少节省40亿欧元,并等于采纳欧盟一份5月文件中所提的建议.欧元区高层消息人士说,这份文件是用来做为一项主权援助方案计划的蓝图.
西班牙现计划在15年内将退休年龄从65岁提高到67岁,消息人士称,该计划的加快推进已成定局.据悉,西班牙仍在考虑取消每年根据通胀率调整养老金的做法.(完)
--编译 隋芬;审校 张若琪
1615 GMT，兰特兑美元下跌0.43%，报12.9800兰特，随着美元收复部分失地，兰特从盘中高位12.9000有所回落。
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欧洲稳定机制(ESM)总裁雷格林 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选