《中国信用市场综述》全球货币竞争性贬值,减弱中国债市收益率上行指引

作者 钟华

路透北京9月21日电---欧美央行相继推出宽松政策之后,日本央行周四加入宽松政策之行,英国央行也有未来扩大购债规模的呼声,全球货币新一轮竞争性贬值由此展开,这固然有助于提振全球低迷经济或避免重陷衰退,但竞争性扩张政策带来的潜在风险也在增加,尤其是对有资产泡沫的经济体.

短期看,全球宽松政策使得货币竞争性贬值,这缓解了美元单一急速贬值的压力,也使得全球石油和铜等大宗商品价格升势减轻,并减少了给中国债市收益率上行指引,但潜在走势也值得关注.

具体看,欧元/美元EUR=汇率近来走弱,中国国债收益率出现下降走势,两者表现较强的一致性.而具领先性的香港离岸市场一年期美元/人民币远期汇率走势CNH1Y=,对离岸人民币点心债收益率也不提供未来上行的指引.

日本央行周四继欧美央行之后宣布扩大10万亿日圆资产购买规模.英国央行公布的9月会议记录显示,一些委员认为未来有必要进一步扩大购买规模.有意思的是,日本央行和英国央行在评估本国经济复苏疲弱原因时都将海外因素作为重点:日本央行认为"海外经济放缓,日本经济复苏陷入停顿";英国央行总裁金恩称英国缓慢复苏受到欧元区形势威胁.

的确,经济数据显示出欧元区和中国等海外因素对其他经济体确有负面影响,但全球危机爆发五年后的各国经济复苏依旧疲弱,根源于全球产能过剩和经济结构调整,是此前过度消费和产能过度扩张的后果,而非需求端不济.

实际上,欧债危机更多是主权危机;日本经过长达15年调整,资产负债表已基本修复;美国近来数据显示经济好转迹象明显.尤其是美国制造业正逐步回流本土,企业现金流和利润良好,住户和机构杠杆下降,资产负债表基本得到修复,楼市近数月企稳回升.这都表明美国经济复苏状况总体良好.

对此,美国依然推出进一步宽松政策,固然有本国就业疲弱和财政悬崖等问题考虑,但这带来全球复苏之路的国家间竞争态势,从而促使更多竞争性政策相继推出.这对一些有资产泡沫的新兴经济体就可能带来不利影响.

我们再简单回顾一下美国QE2期间发生的故事,部分地区出现严峻通胀和不稳定局势或可窥见一斑.当前看,俄罗斯等亚太国家军备竞赛有所扩大态势,中日对钓鱼岛领土争端带来的影响也正在扩散.

如果我们考察1976年牙买加体系以来的主要国家经常项目数据,可以发现当美国等国经常项目逆差缩小,其他经济体经常项目顺差收窄之时,往往是其他地区和经济体发生危机之时.典型例子之一就是1997年亚太金融危机.

这一不确定情势似乎正加速酝酿.先是欧洲央行推出无限量购债计划OMT,后有联储QE3,日本10万亿购债计划紧随其后,英国也有扩大买债规模呼声.这一系列举措势必会增加全球基础货币供给,从而造成未来潜在通胀压力.当然,这种影响可能会因全球大量产能而有所抵消,而且效应的发酵也较为长期.

从短期看,目前全球还没有通胀比率急升迹象,而美国通胀保值债券TIPs初步显示出通胀预期也并不强烈.到期日近的美国五年、10年期TIPs收益率在联储宣布QE3后明显反弹,但仍处于负区间,且本周升势已有所止步;而到期日晚的美国五年、10年及30年Tips则对联储QE3反应并不明显,且收益率涨幅依次趋弱.

而反映大宗商品总体趋势的Reuters-Jefferies CRB指数.CRB目前已经有所回落.不过,最新公布的美国8月生产者物价指数(PPI)环比升1.7%创三年来最大涨幅,需要密切关注.(完)