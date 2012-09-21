拆解显示iPhone 5芯片供应商包括高通、安华高和Skyworks

(本文由路透中文网编译提供)

路透墨尔本/旧金山9月21日电---据拆解了一部iPhone 5的修理公司iFixit称，苹果iPhone 5的芯片(晶片)供应商为高通(QCOM.O)、安华高（Avago）(AVGO.O)和Skyworks Solutions(SWKS.O)。

iPhone 5周五上午率先在澳大利亚开卖，这款手机配置比之前几款更大的四英寸显示屏，且变得更薄更轻。

首日预订的24小时内，iPhone 5在网上的预订量就超过200万部，凸显投资者对这款手机的预期将推动苹果继续快速增长。

据iFixit称，iPhone 5零配件的其他供应商包括SK Hynix(000660.KS)和Triquint SemiconductorTQNT.O。

iPhone 5所用音效芯片产自Cirrus Logic。市场此前曾猜测，Cirrus的产品或已取代竞争对手AudienceADNC.O。

苹果没有披露其智能手机零配件的供应商。

iFixit联合创始人Luke Soules在当地一家店铺门口排队等候一个晚上，才买到一部首批开卖的iPhone 5。手机到手后他匆忙冲进附近一家Mac修理铺，找齐工具开始拆解，整个过程耗时几个小时。（完）