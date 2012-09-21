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亚洲 | 2012年 9月 21日 星期五 14:24 BJT

《汇市简讯》美元/印度卢比或在53.80处吸引买盘

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* 美元/印度卢比跌至53.85,受欧元/美元反弹至1.30影响

* 美元/印度卢比交投于53.85-54.20,最新报53.89-53.92

* 或在53.80受阻,因油企的月底需求

* 政治不确定性料也将限制印度卢比的涨幅.(完)

--编译 王洋;审校 程琳

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