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亚洲 | 2012年 9月 21日 星期五 14:31 BJT

〔澳洲股市〕小幅收高,银行和能源类股提振大盘

路透悉尼9月21日电---澳洲股市周五收升0.3%,银行和能源类股领涨.美国、日本和欧洲放宽财政政策,连同油价上涨因素,令投资者愿意承受更多风险.

最新数据显示,指标S&P/ASX 200指数收高11.1点,至4,408.3点.

银行类股全面上扬.Westpac(WBC.AX)攀升1.1%,涨幅领先.

Origin Energy(ORG.AX)和Woodside Petroleum(WPL.AX)均上涨1.5%,带动能源类股走高.(完)

--编译 洪曦;审校 田建华

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