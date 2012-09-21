〔澳洲股市〕小幅收高,银行和能源类股提振大盘

标题新闻：新西兰1月经季调制造业PMI较上月跌2.6点，至两年最低51.6-新西兰央行/新西兰商会
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路透悉尼9月21日电---澳洲股市周五收升0.3%,银行和能源类股领涨.美国、日本和欧洲放宽财政政策,连同油价上涨因素,令投资者愿意承受更多风险.
最新数据显示,指标S&P/ASX 200指数收高11.1点,至4,408.3点.
银行类股全面上扬.Westpac(WBC.AX)攀升1.1%,涨幅领先.
Origin Energy(ORG.AX)和Woodside Petroleum(WPL.AX)均上涨1.5%,带动能源类股走高.(完)
--编译 洪曦;审校 田建华
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路透纽约2月16日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，录得逾两周来的最大单日跌幅，因美债收益率下降，及美国联邦储备理事会(FED/美联储)下次升息时机存不确定性。