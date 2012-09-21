〔中国股市〕沪综指微幅收升,市场信心持续低迷大盘反弹乏力

沪综指收报2,026.690点,涨1.853点或0.09%.昨日该股指创下近44个月收盘新低,本周该股指累计大跌4.58%,创11个月来最大单周跌幅.今日沪市A股成交金额为476亿元人民币,上日为538亿元.

华西证券分析师曹雪峰指出,总体来讲市场信心不足,"目前市场存在震荡向下并跌破2,000点的可能性,但破掉后则有可能激发市场人气."他称.

今日黄金、有色、电力、煤炭等资源股较为活跃,涨幅居前,安源煤业(600397.SS)则涨停.但军工概念及船舶板块则弱势领跌,北方导航(600435.SS)跌停收报8.94元.

沪深300指数.CSI300收高0.14%,报2,199.063点.沪深300指数10月合约CIFV2尾盘报2,215.0点,跌0.05%,成交量为539,669手.(完)