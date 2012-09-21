〔中国股市〕沪综指微幅收升,市场信心持续低迷大盘反弹乏力

标题新闻：韩国法院批准逮捕三星集团领导人李在镕，但拒绝对三星电子社长朴商镇发出逮捕令
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路透北京9月21日电---中国股市沪综指.SSEC周五微幅收升.市场信心持续低迷令大盘反弹乏力,季末效应冲击资金面趋紧亦是股指难以走高的重要原因,料后市仍将反复探底并下试2,000点整数大关.
沪综指收报2,026.690点,涨1.853点或0.09%.昨日该股指创下近44个月收盘新低,本周该股指累计大跌4.58%,创11个月来最大单周跌幅.今日沪市A股成交金额为476亿元人民币,上日为538亿元.
华西证券分析师曹雪峰指出,总体来讲市场信心不足,"目前市场存在震荡向下并跌破2,000点的可能性,但破掉后则有可能激发市场人气."他称.
今日黄金、有色、电力、煤炭等资源股较为活跃,涨幅居前,安源煤业(600397.SS)则涨停.但军工概念及船舶板块则弱势领跌,北方导航(600435.SS)跌停收报8.94元.
沪深300指数.CSI300收高0.14%,报2,199.063点.沪深300指数10月合约CIFV2尾盘报2,215.0点,跌0.05%,成交量为539,669手.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
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