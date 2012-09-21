《汇市简讯》瑞郎下跌令瑞士央行高官欣喜,但仍可能即将反弹

芝加哥期市：CBOT大豆下跌1.7%，因巴西收割推进
今日CBOT大豆预估成交量为242,509口，豆粕为116,063口，豆油为137,254口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
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* 欧元/瑞郎回升逾1.21关口,欧元因冒险意愿略微上升而反弹
* 欧元/瑞郎在1.21至1.22仍有较大卖压,将阻碍反弹潜力
* 对于近期瑞郎/欧元下跌,瑞士央行副总裁丹亭表示欢迎
* 瑞士央行委员Thomas Moser支持目前政策,认为当前没有通胀风险
* 在1.2080左右的买单抑制了跌势,据称美元/瑞郎短线支撑位于0.9300/0.9290.(完)
--编译 于春红;审校 张明钧
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今日CBOT大豆预估成交量为242,509口，豆粕为116,063口，豆油为137,254口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透芝加哥2月16日 - 美国小麦期货周四下跌2%，收于盘中低位，因在交投最活跃的芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦合约触及近八个月高位后出现获利了结。
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