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市场报道 | 2012年 9月 21日 星期五 15:14 BJT

《汇市简讯》瑞郎下跌令瑞士央行高官欣喜,但仍可能即将反弹

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* 欧元/瑞郎回升逾1.21关口,欧元因冒险意愿略微上升而反弹

* 欧元/瑞郎在1.21至1.22仍有较大卖压,将阻碍反弹潜力

* 对于近期瑞郎/欧元下跌,瑞士央行副总裁丹亭表示欢迎

* 瑞士央行委员Thomas Moser支持目前政策,认为当前没有通胀风险

* 在1.2080左右的买单抑制了跌势,据称美元/瑞郎短线支撑位于0.9300/0.9290.(完)

--编译 于春红;审校 张明钧

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