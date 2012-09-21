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亚洲 | 2012年 9月 21日 星期五 15:06 BJT

《汇市简讯》西班牙和希腊又为关注焦点,欧元/英镑的阻力位在0.8004

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* 据金融时报报导,欧盟正就西班牙援助计划进行磋商."计画料于周四公布"

* 另据德国金融时报及MNI报导,希腊的官方债权人考虑进一步扣减.

* 欧元/英镑的买单挂在0.7977前方,此处是0.7756-0.8114的38.2%回档位.

* 更多买单集结在0.7970,此为9月12日低点.阻力位在0.8004和0.8020.

* 0.8004是昨日欧洲早盘法国难堪采购经理人(PMI)数据公布后触及的低点.(完)

--编译 高琦; 审校 张明钧

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