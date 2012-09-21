〔中国票据市场〕转贴利率本周涨势扩大,银行为保季末流动性大力出票

路透上海9月21日电---中国票据市场转贴利率本周涨幅扩大.季末临近流动性趋紧,银行为保季末的资金备付大力出票,单边市场格局下利率升势难抑制.

市场人士预计,下周为国庆假期前最后一周,机构出票力度可能进一步增强,转贴利率还有冲高空间.

"飙升,这两天价格走的太快了,昨天(银票转贴)成交在5.30%左右,今天涨30-50个(基)点肯定有,"上海一股份制银行交易员称.

他并指出,目前市场上的报价总体较为混乱,相对而言,期限较短的票据转贴利率升速更快,而跨年的票据走势则相对稳定."跨9月末的,一个月左右的这种涨的最多."

他进一步解释称,银行更倾向于出短留长,因应对临时的资金需求,抛出短票的成本显然更低,而为了保证四季度业务的平稳运行,则要尽力保留期限较长的票据.

银行间市场周五质押回购加权利率CNREPO=CFXS全线走高.季末影响因素持续发酵,各家银行为应对备付需求求钱若渴,而七天回购利率继续大涨约50个基点(bp),与隔夜品种之间连续两日的利率倒挂消失,恢复正利差.[CN/CN]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 5.0962/4.8460 5.2704/5.0098 6.0535/5.7132

上周五 4.8566/4.6640 5.0767/4.8298 6.0120/5.4300

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变动 +23.96/+18.20 +19.37/+18.00 +4.15/+28.32

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价续升**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为4.4853%,较上周五的4.4444%续升.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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周五 2.9170/2.8610 2.9580/2.8960

上周五 2.8870/2.8280 2.8930/2.8300

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 边竞; 审校 黄凯

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