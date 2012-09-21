路透伦敦9月21日电---以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/日圆:如果观察60分钟图,就会发现很有机会形成一个波浪型态.过去几日的跌势强烈暗示,一旦从昨日开始的小规模消化换手结束,将有更多下行潜能.操作策略应是利用反弹卖出,停止单在102.12日圆或更重要的102.40上方.

欧元/美元:跌势起初延续至233日移动均线水位,随后反弹升高.上日短线抛盘增多以及反弹乏力显示,市况或在逆转,顶部正在形成.若跌破233日移动均线区间低端,将为此提供更多证据.

澳元/美元:第一步,跌破偏空旗形以及随后跌破1.0410美元,符合预期,但随后的反弹至1.0425/40的走势,则出乎预期.如果短线下行风险未消除,则目前升势无法突破1.0497美元.

纽约 当日 今年来 2011年

0739GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2965 1.2968 -0.02 +0.15 1.2945

美元/日圆 JPY= 78.16 78.23 -0.09 +1.59 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 101.33 101.42 -0.09 +1.77 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9336 0.9329 +0.08 -0.43 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.6235 1.6214 +0.13 +4.51 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9752 0.9770 -0.18 -4.33 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0465 1.0433 +0.31 +2.35 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8302 0.8290 +0.14 +6.65 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 81.770 81.560 +0.26 +3.98 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 64.860 64.810 +0.08 +8.41 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 126.90 126.82 +0.06 +6.17 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2590 1.2569 +0.17 -4.08 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 石冠兰; 审校 蔡美珍

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