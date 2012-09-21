《汇市简讯》澳元兑美元逼近期权到期价位1.0460

标题新闻：韩国法院批准逮捕三星集团领导人李在镕，但拒绝对三星电子社长朴商镇发出逮捕令
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0721 GMT
* 1.0460是最接近市价的期权到期价位,今日纽约时段交割
* 卖单据传在1.0480(周四高点)及1.0500,其上有停止单
* 亚洲盘涨势受到风险偏好升温扶助,标普500股指期货升4.25点
* 1.0448(纽约午盘高点)是当前支撑位,1.0425是亚洲低点
* 澳洲央行料在第四季降息,下次会议定于10月2日.(完)
--编译 隋芬; 审校 程琳
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路透纽约2月16日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，录得逾两周来的最大单日跌幅，因美债收益率下降，及美国联邦储备理事会(FED/美联储)下次升息时机存不确定性。
路透纽约/伦敦2月16日 - 金价周四上涨，因美元下跌，结束十日连涨的势态，投资者把握机会买入黄金，以对冲欧美政治不确定性。