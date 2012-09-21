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亚洲 | 2012年 9月 21日 星期五 15:39 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元逼近期权到期价位1.0460

0721 GMT

* 1.0460是最接近市价的期权到期价位,今日纽约时段交割

* 卖单据传在1.0480(周四高点)及1.0500,其上有停止单

* 亚洲盘涨势受到风险偏好升温扶助,标普500股指期货升4.25点

* 1.0448(纽约午盘高点)是当前支撑位,1.0425是亚洲低点

* 澳洲央行料在第四季降息,下次会议定于10月2日.(完)

--编译 隋芬; 审校 程琳

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