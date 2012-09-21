〔表格〕外资在韩国股市买超1,616亿韩元,连续第11个交易日买超

标题新闻：韩国法院批准逮捕三星集团领导人李在镕，但拒绝对三星电子社长朴商镇发出逮捕令
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路透首尔9月21日电---韩国证券交易所周五公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11买超1,616亿韩元.外资在韩国股市已经连续第11个交易日买超,累计买超3.2235万亿韩元(28.7亿美元).
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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9月21日 161.6 -34.6 -114.5
9月20日 199.7 -253.3 62.4
9月19日 181.5 -201.4 27.4
9月18日 69.5 -23.4 -34.0
9月17日 520.6 -452.7 -66.2
9月14日 1,219.1 184.1 -1381.7
9月13日 115.3 -97.5 -20.9
9月12日 68.2 399.6 -465.8
9月11日 177.1 -217.9 34.8
9月10日 198.1 -51.0 -146.1
9月07日 312.8 377.0 -703.5
9月06日 -177.1 67.8 108.3
9月05日 -47.3 -450.8 506.7
9月04日 24.8 -49.4 38.5
9月03日 50.8 -5.7 -51.4
8月31日 -53.4 -114.8 166.1
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本月以来 3,074.7 -809.2 -2,206.0
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今年以来 14,624.7 1,606.6 -12,140.0
------------------------------------------------- (完)
--编译 高琦; 审校 程琳
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东南亚股市[.SOCN]
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