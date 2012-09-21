〔中国能源〕8月自伊朗原油进口量同比下降20%--海关

标题新闻：韩国法院批准逮捕三星集团领导人李在镕，但拒绝对三星电子社长朴商镇发出逮捕令
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路透北京9月21日电---中国8月自伊朗原油进口量同比下降近五分之一至每日约37.1万桶,贸易商表示,下滑是由于西方的制裁,导致伊朗的船队无法应对出口.
中国是伊朗最大的原油出口对象.自7月来,中国料装运了约每日52万桶的全部合约量,当时中国买家要求伊朗提供运输以及第三方保险,以规避欧盟的制裁.
中国海关总署的数据显示,8月中国进口伊朗原油157.6万吨,较7月装运量下降18%.
前八个月,中国进口伊朗原油同比下降21.8%,至大约每日42.56万桶.
一名负责伊朗原油进口的中国贸易官员表示:"伊朗的船运能力瓶颈导致了拖延."
7月中国自伊朗的原油进口量为每日45.45万桶,2011年8月为每日46.3万桶.(完)
--编译 王洋;审校 程琳
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