〔中国能源〕8月自伊朗原油进口量同比下降20%--海关

路透北京9月21日电---中国8月自伊朗原油进口量同比下降近五分之一至每日约37.1万桶,贸易商表示,下滑是由于西方的制裁,导致伊朗的船队无法应对出口.

中国是伊朗最大的原油出口对象.自7月来,中国料装运了约每日52万桶的全部合约量,当时中国买家要求伊朗提供运输以及第三方保险,以规避欧盟的制裁.

中国海关总署的数据显示,8月中国进口伊朗原油157.6万吨,较7月装运量下降18%.

前八个月,中国进口伊朗原油同比下降21.8%,至大约每日42.56万桶.

一名负责伊朗原油进口的中国贸易官员表示:"伊朗的船运能力瓶颈导致了拖延."

7月中国自伊朗的原油进口量为每日45.45万桶,2011年8月为每日46.3万桶.(完)