〔中国债市〕回购利率攀升未改现券稳势,三至五年利率债交投活跃

路透上海9月21日电---中国银行间债市周五现券总体仍呈稳势,其中三至五年利率债交投活跃,收益率小幅下行约2个基点(bp).因机构依旧认为,临近季末和国庆长假前的资金趋紧态势或难持续太久.

交易员并称,三季度以来利率债收益率一路上行,不少期限品种已接近或超过年内高点,这为其回调提供了技术支撑和空间,不过短期内仍要继续关注政策面和流动性情况谨慎操作.

上海一银行交易员表示,对中长期利率债来说,"资金面不是最大的问题."

他解释说,近期利率债收益率上行较为明显,美国QE3(第三轮量化宽松)冲击过后顺势回落也符合预期.不过未来进一步的走势,则要密切关注政策面和流动性的变化.

以银行间市场三年期固息国债到期收益率曲线IFT3YY=CDC为例,自7月初起一路上行,本周初攀升至3.25%附近,超出年初3.0%左右的阶段高点逾20个bp.

华南一银行交易员进一步指出,如果下周资金紧张态势未能缓解,央行公开市场逆回购利率也有望上行,或影响现券短端和预期.

银行间市场质押回购加权利率CNREPO=CFXS今日全线走高.季末影响因素持续发酵,各家银行为应对备付需求求钱若渴,而七天回购利率继续大涨约50个基点(bp),与隔夜品种之间连续两日的利率倒挂消失,恢复正利差.[ID:nSB1790346]

剩余期限约2.59年的固息金融债120219券最新成交收益率tCN120219=CFXS为3.91%,上日尾盘为3.93%;国债方面,交投较为活跃,剩余期限约4.4年的120003券最新成交tCN120003=CFXS在3.2680%,上日尾盘为3.2750%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 4.2878 4.4277

上日 4.0057 3.9214

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.0390/2.9650

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.7791/2.7031

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.3180/3.2650 (完)

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