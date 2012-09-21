〔中国债市〕利率互换曲线进一步趋平坦,经济担忧带动中长期利率下探

路透北京9月21日电---中国人民币利率互换(IRS)周五曲线进一步趋平坦.市场人士表示,中长期利率经过前期持续上调后水平已高,经济增长担忧仍在,带动其下探.

"curve(曲线)变平,资金紧推高短端,经济担忧令长端压力有点大."上海一外资银行交易员称.

他进一步指出,推动曲线变化的成交量并不算大,后期IRS曲线仍存进一步平坦的可能性.

上海一大型银行交易员亦表示,相对来说,周内长端下行的幅度,远大于短端上行的幅度;汇丰9月PMI初值虽在小幅回升,但仍显出了经济的弱势.

汇丰9月中国制造业PMI初值微幅回升,脱离41个月低点,表明工业活动虽仍在减速,但步伐正渐渐趋稳.受政府宽松举措带动,第四季开始有望温和改善.[ID:nSB1787428]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周五 3.3520/3.4560 3.2013/3.3000 3.1850/3.2800 3.2025/3.3025 3.2260/3.5100

周四 3.3340/3.4400 3.1975/3.2917 3.1983/3.2900 3.2467/3.3400 3.2660/3.5040

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变动 +0.0180/+0.0160 +0.0038/+0.0083 -0.0133/-0.0100 -0.0442/-0.0375 -0.0400/ 0.0060

注: 以上数据均为按季度计算报价

人民币海外无本金交割市场,基于七天期回购的一年期利率报价中值CNNDIRS1Y=较上周五上涨2个基点(bp)至3.16%,五年期CNNDIRS5Y=则下跌9个bp至3.02%,利率互换报价CNNDIRS=曲线亦趋平坦.

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年8月人民币IRS成交的名义本金总额为2,977.65亿元,环比增长逾三成.(完)