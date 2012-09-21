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市场报道 | 2012年 9月 21日 星期五 16:58 BJT

《汇市简讯》英镑/美元期权障碍位1.6300受到威胁

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* 英镑/美元期权障碍位1.6300因欧元/美元上涨而受到威胁

* 1.6304为年内高点(4月30日创下)

* 阻力位在2011年8月31日高点1.6335上方

* 1.6270为目前支撑位(近期多次在1.6270附近失利).(完)

--编译 于春红;审校 程琳

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