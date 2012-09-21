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货币新闻 | 2012年 9月 21日 星期五 17:16 BJT

〔欧洲汇市〕英镑/美元涨至近13个月高位,受数据及有关西班牙传言提振

路透伦敦9月21日电---英镑兑美元周五扩大涨幅,升至近13个月高位.因此前的英国公共部门借款数据未如担心的那么糟糕,且有传言称西班牙或很快申请援助,提振对高风险货币的买需.

英镑兑美元GBP=D4上涨0.5%,至1.6310美元,触及2011年8月末以来最高.(完)

--编译 丁琦; 审校 高琦

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