〔欧洲汇市〕英镑/美元涨至近13个月高位,受数据及有关西班牙传言提振

芝加哥期市：CBOT小麦下跌，因触及6月来最高水准后有获利了结
路透芝加哥2月16日 - 美国小麦期货周四下跌2%，收于盘中低位，因在交投最活跃的芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦合约触及近八个月高位后出现获利了结。
路透伦敦9月21日电---英镑兑美元周五扩大涨幅,升至近13个月高位.因此前的英国公共部门借款数据未如担心的那么糟糕,且有传言称西班牙或很快申请援助,提振对高风险货币的买需.
英镑兑美元GBP=D4上涨0.5%,至1.6310美元,触及2011年8月末以来最高.(完)
--编译 丁琦; 审校 高琦
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路透芝加哥2月16日 - 美国小麦期货周四下跌2%，收于盘中低位，因在交投最活跃的芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦合约触及近八个月高位后出现获利了结。
路透芝加哥2月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四下跌1.5%，因交易员在市场触及6月底以来最高价格后锁定利润。
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