〔全球贸易〕WTO下修2012年全球贸易增长预估至2.5%

路透新加坡9月21日电---世界贸易组织(WTO)周五表示,预计今年全球贸易仅增长2.5%,不到前20年均值的一半,因受欧洲形势拖累.

WTO曾在4月时预计2012年全球贸易增长3.7%,本次作出修正.该机构也预估2013年全球贸易增长4.5%,前次预估为增长5.6%.

"我认为全球贸易面临的下行风险超过增长可能性,"WTO总干事拉米(Pascal Lamy)在新加坡的一场新闻发布会上表示.

拉米还表示,导致全球贸易增长放缓的主要原因是欧洲,美国表现低于预估,日本情况也不佳.(完)