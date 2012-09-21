〔全球贸易〕WTO下修2012年全球贸易增长预估至2.5%

芝加哥期市：CBOT小麦下跌，因触及6月来最高水准后有获利了结
路透芝加哥2月16日 - 美国小麦期货周四下跌2%，收于盘中低位，因在交投最活跃的芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦合约触及近八个月高位后出现获利了结。
路透新加坡9月21日电---世界贸易组织(WTO)周五表示,预计今年全球贸易仅增长2.5%,不到前20年均值的一半,因受欧洲形势拖累.
WTO曾在4月时预计2012年全球贸易增长3.7%,本次作出修正.该机构也预估2013年全球贸易增长4.5%,前次预估为增长5.6%.
"我认为全球贸易面临的下行风险超过增长可能性,"WTO总干事拉米(Pascal Lamy)在新加坡的一场新闻发布会上表示.
拉米还表示,导致全球贸易增长放缓的主要原因是欧洲,美国表现低于预估,日本情况也不佳.(完)
--编译 王翔琼;审校 于春红
路透芝加哥2月16日 - 美国小麦期货周四下跌2%，收于盘中低位，因在交投最活跃的芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦合约触及近八个月高位后出现获利了结。
路透芝加哥2月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四下跌1.5%，因交易员在市场触及6月底以来最高价格后锁定利润。
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