〔中港股市〕港股反弹,内地股市创下11个月最大单周跌幅

标题新闻：韩国法院批准逮捕三星集团领导人李在镕，但拒绝对三星电子社长朴商镇发出逮捕令
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路透香港9月21日电---周五涨势帮助香港股市连续第三周周线收升,受大宗商品相关板块涨势带动.经历一周动荡的油价周末之前终于企稳,令风险偏好上扬.
内地市场小涨,但创下11个月最大单周跌幅.投资者对中国进一步放宽货币政策的希望减弱,加之中日领土争端,促使投资者锁定先前因刺激举措涨势下的获利.
上证综指.SSEC及沪深300指数.CSI300周五均上涨0.1%,但本周分别下跌4.6%和5%,均为10月以来最大单周跌幅.
今日沪市A股成交金额为476亿元人民币,为过去11日里第三低.上日为538亿元.
恒生指数.HSI今日收涨0.7%,报20,734.9点,本周共涨0.5%.恒生国企指数.HSCE收高1%,至9,804.8点,但本周共跌0.3%.
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路透纽约2月16日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，录得逾两周来的最大单日跌幅，因美债收益率下降，及美国联邦储备理事会(FED/美联储)下次升息时机存不确定性。
路透纽约/伦敦2月16日 - 金价周四上涨，因美元下跌，结束十日连涨的势态，投资者把握机会买入黄金，以对冲欧美政治不确定性。