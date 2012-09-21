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亚洲 | 2012年 9月 21日 星期五 17:38 BJT

〔中港股市〕港股反弹,内地股市创下11个月最大单周跌幅

路透香港9月21日电---周五涨势帮助香港股市连续第三周周线收升,受大宗商品相关板块涨势带动.经历一周动荡的油价周末之前终于企稳,令风险偏好上扬.

内地市场小涨,但创下11个月最大单周跌幅.投资者对中国进一步放宽货币政策的希望减弱,加之中日领土争端,促使投资者锁定先前因刺激举措涨势下的获利.

上证综指.SSEC及沪深300指数.CSI300周五均上涨0.1%,但本周分别下跌4.6%和5%,均为10月以来最大单周跌幅.

今日沪市A股成交金额为476亿元人民币,为过去11日里第三低.上日为538亿元.

恒生指数.HSI今日收涨0.7%,报20,734.9点,本周共涨0.5%.恒生国企指数.HSCE收高1%,至9,804.8点,但本周共跌0.3%.

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