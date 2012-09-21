〔北非情势〕利比亚局势仍不稳定,石油公司对当地的安全忧虑升温

芝加哥期市：CBOT小麦下跌，因触及6月来最高水准后有获利了结
路透芝加哥2月16日 - 美国小麦期货周四下跌2%，收于盘中低位，因在交投最活跃的芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦合约触及近八个月高位后出现获利了结。
路透的黎波里9月20日电---针对美国驻班加西领事馆的致命袭击,可能令已然迟缓的外籍工人重返利比亚的步伐进一步推迟,从而危及这个石油输出国组织(OPEC)成员国未来的增产计划.
在去年推翻卡扎菲(格达费)政权的战斗过后,利比亚用了比预期还短的时间,将石油生产恢复至接近战前水平,这令分析师感到意外.
但由于诸多武装团体拒绝放下武器,使利比亚新政府的政令难以实施,外籍石油工人对当地严峻的安全形势感到担心.
很多海外石油公司已在那些遍布武器的利比亚城市中加强安保措施,并将在当地的员工规模降到最低.
利比亚国家石油公司的一名管理人员表示,一些美国籍石油高管已"暂时"离开该国,但不久就会返回.
"总的来说,这肯定会对利比亚各行业的安全问题产生影响,不仅是石油行业,"石油部副部长Omar Shakmak对路透表示,"确保员工安全对于任何管理层而言都很重要."
暴力活动的发生,已限制海外公司让所有外籍员工返回利比亚.
"生产不会停止,但那些有意进行勘探活动的公司可能需要重新评估,因安全风险愈发突出,"一位西方的安全业务承包商表示.(完)
--编译 丁琦;审校 程琳
路透芝加哥2月16日 - 美国小麦期货周四下跌2%，收于盘中低位，因在交投最活跃的芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦合约触及近八个月高位后出现获利了结。
路透芝加哥2月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四下跌1.5%，因交易员在市场触及6月底以来最高价格后锁定利润。
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