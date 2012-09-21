〔北非情势〕利比亚局势仍不稳定,石油公司对当地的安全忧虑升温

路透的黎波里9月20日电---针对美国驻班加西领事馆的致命袭击,可能令已然迟缓的外籍工人重返利比亚的步伐进一步推迟,从而危及这个石油输出国组织(OPEC)成员国未来的增产计划.

在去年推翻卡扎菲(格达费)政权的战斗过后,利比亚用了比预期还短的时间,将石油生产恢复至接近战前水平,这令分析师感到意外.

但由于诸多武装团体拒绝放下武器,使利比亚新政府的政令难以实施,外籍石油工人对当地严峻的安全形势感到担心.

很多海外石油公司已在那些遍布武器的利比亚城市中加强安保措施,并将在当地的员工规模降到最低.

利比亚国家石油公司的一名管理人员表示,一些美国籍石油高管已"暂时"离开该国,但不久就会返回.

"总的来说,这肯定会对利比亚各行业的安全问题产生影响,不仅是石油行业,"石油部副部长Omar Shakmak对路透表示,"确保员工安全对于任何管理层而言都很重要."

暴力活动的发生,已限制海外公司让所有外籍员工返回利比亚.

"生产不会停止,但那些有意进行勘探活动的公司可能需要重新评估,因安全风险愈发突出,"一位西方的安全业务承包商表示.(完)