《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的9月17日-21日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元CNY=CFXS本周收盘创逾五个月新高,亦为连续第八周上涨,但升值幅度较上 周收窄.自8月初以来,人民币呈现单边升值态势,不过,人民币连续上涨已释放大部分升值压 力,且中间价维稳姿态不变,人民币短期走强动力已显不足.下周临近国庆长假,购汇备付头寸 可能会适当增加.[CNY/CN-PMF] 公开市场操作: --中国央行公开市场本周净投放1,010亿元人民币.季末存款争夺战进入白热化,且国庆长假 即将来临,导致市场流动性渐趋紧张,央行顺势结束此前连续三周的净回笼. 而上周重启的28天期逆回购继续增量,替代14天期提供跨节资金,使得短期内调降法定存款 准备金率的可能性进一步降低.[CN/MMTCN] 债市: --银行间债市现券当周基本未受渐紧的流动性影响,随着QE3影响渐消退,利率债收益率从周 初的小幅续涨转向慢慢走低,其中中长品种因此前累积较大涨幅而交投活跃.短期内仍要继续 关注政策面和流动性情况谨慎操作.[CN/CN] 票据: --票据市场转贴利率当周涨幅扩大.季末临近流动性趋紧,银行为保季末的资金备付大力出票, 单边市场格局下利率升势难抑制.市场人士预计,下周为国庆假期前最后一周,机构出票力度 可能进一步增强,转贴利率还有冲高空间.[[CN/CPCN] 股市: --沪综指.SSEC当周累计大跌4.58%,创11个月来最大单周跌幅.市场信心持续低迷令大盘反 弹乏力,季末效应冲击资金面趋紧亦是股指难以走高的重要原因,料后市仍将反复探底并下试 2,000点整数大关.[.SSCN] 期市: --沪铜主力合约当周走势震荡.在上周因美国出台第三轮量化宽松政策引发铜价大涨后,本周 初期铜回吐获利.虽然本周三因日本意外放宽货币政策而铜价小涨,但之后中国及欧元区疲弱 的经济数据仍将铜价拉回.明年1月期铜合约周五收报59,740元人民币,当周下跌1%.[MET/LCN] 黄金: --黄金价格当周高位震荡,美联储推出QE3的短期政策效应渐被消化,黄金续涨动力减弱,不过 市场仍对主要央行刺激举措的逐步见效抱有期待,金价因此高位不坠.国内期金主要合约周五 收报363.67元,较上周小跌0.4%.(完) --整理 边竞/林琦/李文科/李宏薇; 审校 张喜良