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亚洲 | 2012年 9月 21日 星期五 18:02 BJT

《中国企业债发行日程表》--9月21日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

  发债主体  拟发规模   期限(年)    年利率        主体评级   发行时间    主承销商
          (亿元人民币) 
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*临沂经开       10        7         8.26%           AA-    9/24-9/26    一创摩根证券
                      (第3-7年末每年偿还20%本金)
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*如东县东泰      8        7         7.45%           AA     9/24-9/26    宏源证券
社会发展投资公司      (第3-7年末每年偿还20%本金)
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*奉化投资公司   10        7         7.45%           AA     9/24-9/28    华林证券
                      (第3-7年末每年偿还20%本金)
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*太原龙城发展   20        7      周一簿记建档       AA+    9/25-9/29    国信证券
投资有限公司          (利率区间6.30%-6.60%/第3-7年末每年偿还20%本金)    中德证券
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平湖城投         9        7         7.20%           AA     9/18-9/24    国信证券
                      (第3-7年末每年偿还20%本金)
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温岭国资        14        7         7.18%           AA     9/18-9/24    国信证券
                      (第3-7年末每年偿还20%本金)
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慈溪国资        8        7         6.60%            AA     9/20-9/26  瑞信方正证券  
投资控股             (中国投资担保有限公司提供担保)
                     (第3-7年每年末偿还20%本金)
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重庆江津        13        7         7.46%           AA     9/21-9/27    广州证券
华信资产             (第3-7年末每年偿还20%本金)    
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体    拟发规模   期限(年)     年利率         债项评级  发行时间     主承销商
           (亿元人民币)
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暂无
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  注:*表示新增.(完)

  --整理 李宏薇; 审校 刘昕/曹巍浩

  
  发行日程                  [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
  《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
  《中国信用债发行日程一览表》

  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
  《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
  《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》

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