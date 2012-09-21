欧洲已公布经济指标--2012/9/21

芝加哥期市：CBOT小麦下跌，因触及6月来最高水准后有获利了结
路透芝加哥2月16日 - 美国小麦期货周四下跌2%，收于盘中低位，因在交投最活跃的芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦合约触及近八个月高位后出现获利了结。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%)
国内生产总值(GDP):
英国 第二季 -0.5-r -0.3-@-f -0.5-r
德国 第二季 +0.3-@-f +0.5-@-f +0.5-u-f
法国 第二季 持平-p 持平 +0.2-p
意大利 第二季 -0.8-f -0.8-f -2.6-f
消费者物价指数(CPI):
英国 8月 +0.5 +0.1 +2.5
德国 8月 +0.4-f +0.4-f +2.1-f
法国(HICP) 8月 +0.7 -0.5 +2.4
意大利(HICP) 8月 0.0-f -1.7-f +3.3-f
生产者物价指数(PPI):
英国 8月 +0.5 +0.1-r +2.2
德国 8月 +0.5 持平 +1.6
法国 6月 -0.9 -1.0 +1.3
意大利 7月 +0.3 -0.1 +2.1
失业率: 当月(季)% 上月(季)%
英国 8月 4.8-@-p 4.8-@-f
德国 8月 6.8-@ 6.8-@
法国 第二季 10.2-@ 10-@-r
意大利 7月 10.7-@ 10.7-@-r
(注:p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整)(完)
--整理 王翔琼;审校 王洋
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欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
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