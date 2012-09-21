〔马来西亚期市〕棕榈油期货跌至逾11个月低点,受库存增加打压

标题新闻：韩国法院批准逮捕三星集团领导人李在镕，但拒绝对三星电子社长朴商镇发出逮捕令
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路透新加坡9月21日电---马来西亚棕榈油期货周五跌至逾11个月低点,创下去年3月以来最差单周表现,因库存上升,且美国大豆隔夜下跌构成压力.
美国的大豆收割进度良好及全球经济忧虑拖累棕榈油价格.而在此之前,马来西亚9月库存可能突破220万吨,成为年内最高,也已经让价格承压.
"技术面也不好,价格跌破了2,800马币(林吉特),短线支撑位在2,754马币."一交易商称.
指标12月棕榈油期货FCPOc3收低2%,至每吨2,763马币,略高于盘中低点2,755.
这也是年内首次跌破2,800马币大关,本周跌幅为5.9%.
总成交量为37,030口,远高于通常的25,000口.
技术面继续看跌,路透市场分析师王涛称,棕榈油价格可能跌到2,719马币.(完)
--编译 程琳;审校 于春红
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