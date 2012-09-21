〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差处在四日高位

路透新加坡9月21日电---亚洲石脑油价格周五收报每吨943.50美元,裂解价差处在四日高位每吨114.90美元,因来自欧洲的供给量减少.

虽然印度恢复出口,贸易商表示供给将很快被吸纳,因亚洲炼厂仍在开足马力生产.

印度预计10月出口75万吨石脑油,9月约为53万吨.

一位在新加坡的交易员说:"仍有一些空头回补,但在昨天后,市场上的10月印度船货不多."

亚洲依赖于其它各洲的石脑油供给来填补自身的供给缺口.

亚洲汽油裂解价差处在三周高位每桶10.57美元,受来自越南需求的支撑.(完)