〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差处在四日高位

标题新闻：韩国法院批准逮捕三星集团领导人李在镕，但拒绝对三星电子社长朴商镇发出逮捕令
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路透新加坡9月21日电---亚洲石脑油价格周五收报每吨943.50美元,裂解价差处在四日高位每吨114.90美元,因来自欧洲的供给量减少.
虽然印度恢复出口,贸易商表示供给将很快被吸纳,因亚洲炼厂仍在开足马力生产.
印度预计10月出口75万吨石脑油,9月约为53万吨.
一位在新加坡的交易员说:"仍有一些空头回补,但在昨天后,市场上的10月印度船货不多."
亚洲依赖于其它各洲的石脑油供给来填补自身的供给缺口.
亚洲汽油裂解价差处在三周高位每桶10.57美元,受来自越南需求的支撑.(完)
--编译 王洋;审校 于春红
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